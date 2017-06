Madagascar: Fêtes de Pentecôte - Huit cas de décès dramatiques

Tôt hier matin, la RN 7 a, par ailleurs, fait des victimes pour la énième fois. Aux alentours de 7 heures, un taxi-be de marque Mercedes Sprinter de la ligne 133 qui allait rejoindre Antsirabe avec des enfants, des femmes et des jeunes a fait un triple tonneau à Antetezambato Ambohimandroso, tuant un garçonnet de onze ans et faisant une vingtaine de

Samedi était vraisemblablement le jour le plus meurtrier de tout le week-end. En début de soirée vers 17h 30, Elysé Arsène Ratsimbazafy, quarante-deux ans et maire de la commune rurale d'Ambalakindresy Ambohimahasoa, a été froidement abattu dans une embuscade de bandits de grand-chemin.

