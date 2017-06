Cameroun: Le Ramadan et ses obligations pour les fidèles !

Retrouvé mort dans des circonstances encore non élucidées, la polémique enfle.… Plus »

Tout musulman qui a déjà atteint l'âge majeur ou l'âge de la puberté est appelé à jeuner. Exception faite de la femme enceinte ou celle qui allaite un bébé et qui ne peut pas jeuner, des personnes du 3e âge ne pouvant plus supporter la famine.

C'est à l'effet de demander à Allah de libérer le Cameroun de l'emprise du terrorisme, notamment, de la secte Boko Haram qui continue à faire lâchement des victimes dans l'Extrême-Nord du Cameroun et la crise anglophone qui perdure dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Les fidèles musulmans sont en plein dans le carême depuis plus d'une semaine. C'est pour un mois d'abstinence, de pénitence et de croyance intense. Approché par la rédaction, l'Imam départemental de la Mifi évoque les conduites à tenir par tout fidèle pour l'accomplissement de ce pilier de l'Islam

