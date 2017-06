Congo-Brazzaville: Fête nationale - Les candidats au bac technique et professionnel non concernés par la date du 10 juin

La communauté nationale célèbre, le 10 juin de chaque année, la Journée de la réconciliation et de la concorde nationale. Mais l'édition 2017 ne concerne pas les candidats au baccalauréat technique et professionnel dont les épreuves écrites ont démarré le 6 juin sur toute l'étendue du territoire national.

Dans un communiqué de presse rendu public à Brazzaville, le gouvernement a rappelé que les épreuves se poursuivront, au jour le jour, conformément au calendrier établi par le ministère en charge de l'Enseignement technique et professionnel. « Il est porté à la connaissance des membres du jury, des personnels enseignants retenus pour la surveillance, des candidats au baccalauréat technique, session de juin 2017, et des parents d'élèves, que le samedi 10 juin, jour de fête légale de la commémoration de la Conférence nationale souveraine, sera, à titre exceptionnel, une journée de travail pendant laquelle les épreuves d'examen se dérouleront normalement », a indiqué le ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, Aimé Ange Wilfrid Bininga, au nom de son collègue du Travail et de la sécurité sociale, Emile Ouosso, en dérogation à la loi n°2-94 du 1er mars 1994, fixant les jours fériés, chômés et payés.

Rappelons que la date du 10 juin est historique au Congo en ce sens qu'elle marque la fin des travaux de la Conférence nationale souveraine en 1991. C'est ainsi qu'elle a été baptisée comme la Journée de la réconciliation et de la concorde nationale, conformément à la loi.

S'agissant des épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel, elles ont été lancées à Brazzaville ce 6 juin par le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, au lycée technique 5 février en présence des ministres de l'Education. Accompagné de ses collègues de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, et de la Recherche scientifique, Hellot Matson Mampouya, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, s'est ensuite rendu au complexe scolaire Anne-Marie Javouhey et au lycée technique 1er mai. Au total 21 153 candidats affrontent ces épreuves écrites cette année contre 18 937 l'an dernier.