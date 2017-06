Congo-Brazzaville: Université - Probable réouverture d'un campus inter-universitaire du PTCI pour former des économistes

Le professeur Jean Rosaire Ibara, recteur de l'université Marien Ngouabi (UMNG) a ouvert, le 04 juin à Brazzaville, les travaux du 1er conseil académique du Programme de troisième cycle inter-universitaire en économie (PTCI), qui envisage la réouverture d'un campus ambulant pour plus de cent cinquante-cinq étudiants issus de dix-huit pays francophones.

Ce campus mobile que recevra l'UMNG, basé dans la capitale du Congo, pourra ouvrir ses portes entre les mois d'août, septembre et octobre 2017. Cette rencontre avait aussi le devoir de sélectionner les enseignants devant dispenser les enseignements aux étudiants retenus pour ce campus mouvant.

« Depuis plus de vingt ans ce programme a déjà formé plus de deux mille cinq cents économistes africains de haut niveau y compris plus de vingt-cinq professeurs agrégés en science économique. Il est soutenu par plusieurs partenaires dont certains Etats africains », a signifié Pape Ciré Dime, coordonnateur administratif et financier du PTCI.

Les objectifs du PTCI consistent, entre autres, à former des économistes de haut niveau susceptibles de répondre aux demandes de recherche, d'enseignement supérieur et d'expertise des pays africains de l'espace francophone.

Former des docteurs de standard international pour répondre à la demande de renforcement du personnel enseignant des facultés des sciences économiques et de gestion des dix-huit universités membres de la CIEREA et pour renforcer la capacité institutionnelle des facultés des sciences économiques et de gestion des pays membres de la CIEREA.

« Nous nous réjouissons de savoir que le Congo va accueillir ces étudiants, et les autorités du pays œuvrent pour mobiliser les fonds afin de rendre pérenne le Programme de troisième cycle interuniversitaire en économie (PCTI) », a indiqué le professeur Georges Kobou, président du conseil académique du PCTI.

Le PTCI est l'organe le plus représentatif en terme d'appui et de formation dans les Etats africains. Le doyen de la faculté des sciences économiques de l'Université Cheik Anta Diop, le professeur Birahim Bouna Niang, a témoigné qu': « il y a une quinzaine d'années, la majorité des enseignants recrutés par les institutions économiques de mon pays sont les produits du PTCI. Le programme a formé également l'élite intellectuelle employés dans les institutions internationales ».

Le Programme de troisième cycle inter-universitaire en économie (PTCI) est un organe de la conférence des institutions d'enseignement et de recherche économique et de gestion (Cierea). Le PTCI a été adopté lors de la sixième Conférence de la Cierea, tenue à Cotonou (Bénin) les 21 et 22 Mai 1992. A sa création, la tâche principale du PTCI était la mise en œuvre du DEA inter-universitaire harmonisé prévu par la Cierea.

Le directeur du PCTI a plaidé pour la réouverture de ce programme PTCI à l'Université Marien Ngouabi et a rappelé les circonstances de la fermeture de celui-ci en 1997 à Brazzaville.

« Nous regrettons, le Congo qui a été présent en 1992 lors de la création du PTCI avec un appui important du capital humain représenté à cette époque.

Au moment difficile, le PTCI avait extrait seize étudiants congolais par voie aérienne de Pointe-Noire (Congo) à Ouagadougou (Burkina-Faso) pour les mettre à l'abris des affres de 1997 », a commenté le Pr Rufin-Willy Mantsie.

Emu de la tenue de ce conseil à Brazzaville, le professeur Jean Rosaire Ibara, recteur de l'Université Marien Ngouabi s'est souvenu de l'expertise des formations offertes par le Programme de troisième cycle inter-universitaire en économie (PTCI).

« La Faculté des sciences économiques du Congo compte plus de six mille étudiants pour quatre-vingt-treize enseignants. Ainsi donc, je plaide en faveur d'une augmentation des bénéficiaires congolais sinon mieux pour l'implantation d'une antenne PCTI au Congo.

Si hier nous ne comptions qu'un enseignant de rang magistral, aujourd'hui nous en comptons quatre. J'ose espérer que les membres du conseil pédagogiques soient nos avocats dans les différentes instances de la conférence des institutions d'enseignement et de recherche économique et de gestion (CIEREA) », a déclaré le Pr Jean Rosaire Ibara.

Le recteur de l'Université Marien Ngouabi a toutefois rappelé que pendant l'année académique 1996-1997, le Congo avait abrité une antenne du PCTI qui regroupait les étudiants venant de : Tchad, Madagascar, RD-Congo et RCA puis maintenant, le pays est apte à accueillir des étudiants originaires de Burundi, Rwanda, RCA et du Tchad.