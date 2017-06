Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - Les Associations et ONG sollicitent l'appui de l'épouse du chef de l'Etat

En marge de la sixième rencontre de l'Alliance des ligues Francophones Africaines et méditerranéennes contre le cancer (ALIAM), quatre associations ont plaidé devant la présidente de la Fondation Congo-Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso pour susciter son adhésion dans la lutte contre le cancer.

Pendant plus d'une heure, les représentants des associations, SOCAP, Calissa Ikama, l'Union congolaise contre le cancer (UCC), et l'Association congolaise accompagnée dont la mission consiste à sensibiliser les populations à la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce du cancer ont plaidé tour à tour devant la Première dame du Congo, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement.

L'UCC par exemple a demandé à l'épouse du chef de l'Etat d'apporter son soutien dans l'éducation, le dépistage et la prise en charge des personnes atteintes de multiples facettes que présente la maladie du cancer.

Par la même occasion, elle a lancé un appel à la population à venir massivement se faire dépister pendant cette semaine scientifique. « Ce dépistage du cancer permettra de détecter la maladie à temps, mais aussi d'instaurer un traitement précoce ».

Créée en 2004, l'UCC se fixe comme objectif de mener une large campagne d'information et de sensibilisation en direction de la population.

Après avoir relevé avec regret de nombreux dysfonctionnements constatés dans la lutte contre le VIH/sida, notamment dans la prise en charge et l'opération de dépistage, l'épouse du chef de l'Etat a finalement accepté de parrainer la lutte contre le cancer, après le sida et la drépanocytose.

Parlant du dépistage du cancer, elle a insisté qu'il soit accompagné d'une prise en charge ou d'un traitement lorsqu'on découvre que la personne est séropositive.

Pour elle, s'impliquer dans la mobilisation face aux cancers est plus qu'évident, « Ne mettez pas tout sur le dos de la Première dame. Nous devons travailler ensemble. Je ferai encore le plaidoyer auprès du président de la République, auprès des ministres, et auprès des populations. Aidons ceux qui ont besoin de nous ».

Elle a remercié toutes les ONG, Fondations et associations qui œuvrent dans la lutte contre le sida.

Peu avant elle, le prof Sérigue Magueye Gueye, président de l'Alliance des ligues Francophones Africaines et Méditerranéennes (Aliam) a également insisté sur la prise en charge après le dépistage.

« Lorsqu'on demande à la population de venir se faire dépister, il faut être en mesure de les soigner. Dépister les personnes sans les soigner n'est pas étique.

Il faut des initiatives d'accès au traitement. Nous devons former, organiser et renforcer les anciens malades puisqu'elles connaissent leur maladie et ont un mot à dire », a-t-il précisé.

La sixième conférence de l'Alliance des ligues Francophones Africaines et méditerranéennes contre le cancer a été rendue possible grâce au leadership de l'épouse du chef de l'Etat congolais et présidente de la Fondation Congo-Assistance qui a pris part à la cérémonie d'ouverture en sa qualité de marraine.

Pendant cinq jours, les participants venus d'Afrique et d'Europe parleront de la prise en charge des cancers dans les pays Francophones en vue de mobiliser les ressources pour une meilleure lutte contre cette maladie.