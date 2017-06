Soudan: Les proches de Mudawi Ibrahim Adam demandent sa libération immédiate

« Après une arrestation arbitraire, une détention au secret, une série d'atermoiements de la part des autorités judiciaires et d'entorses à ses droits, il se retrouve inculpé d'espionnage, de publication de fausses nouvelles, d'avoir porté atteinte à l'ordre constitutionnel, de faits de guerre contre l'Etat, énumère Bénédicte Goderiaux. Ces infractions sont parmi les plus graves. Certaines prévoient jusqu'à la peine capitale.

Six mois jour pour jour après son arrestation à Khartoum, le 7 décembre dernier, Mudawi Ibrahim Adam, fervent défenseur des droits humains au Soudan, est toujours en prison. Lundi, le nouveau procureur de la République a promis que son procès se tiendrait bientôt, mais ses proches dénoncent une détention arbitraire et s'inquiètent pour sa santé fragile.

