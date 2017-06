Cameroun: Journée mondiale de l'environnement - Le Cedl invite à se rapprocher de la nature sans la détruire

Retrouvé mort dans des circonstances encore non élucidées, la polémique enfle.… Plus »

« Les gens oublient qu'avec des feux de brousse, ils détruisent les fourmis, les chenilles, les insectes, les animaux et autres substances nécessaires à la fertilité du sol », s'indignera à son tour en langue locale (Eton), le patriarche Casimir Ndjodo, l'un des promoteurs du Cedl dont l'originalité consiste aussi vulgariser les bonnes pratiques environnementales en langues nationales, afin de contourner la barrière linguistique que constitue le français et l'anglais.

Président d'honneur du Cedl, le sénateur Jean Marie Mama, dans les causes de la dégradation de la nature, a tancé la déforestation sauvage, les feux de brousse, la disparition progressive des espèces animales et fauniques, les emballages plastiques qui selon lui, sont jetés partout.

Pour Alice Ngah Ateba la coordonnatrice nationale de cette Association qui travaille à la préservation de l'environnement et au développement local, il est question pour tous, de se rapprocher de la nature sans la détruire. « Lorsque des gens se livrent à la chasse des écureuils et des taupes, recourent à des pesticides, c'est la vie qui est ainsi détruite », dixit Alice Ngah Ateba.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.