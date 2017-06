Cote d'Ivoire: Législatives Françaises - Erwan Davoux mobilise les français de l'étranger

Je vais croiser les autorités ivoiriennes pour leur soumettre des projets sur lesquels on va beaucoup échanger. ». Le second tour de ces élections législatives est prévu pour le 18 juin.

C'est ce combat que je veux mener à l'Assemblée nationale Française », a-t-il souligné. Et d'ajouter que : « je demande à tous mes compatriotes qui sont à l'étranger comme en France de me voter massivement (... ) J'ai à cœur l'économie Française dans mes projets.

J'ai choisi cette circonscription parce que je suis né en Tunisie où j'ai grandi. Donc, je connais parfaitement l'Afrique du nord et l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire est très capitale pour moi... », a-t-il déclaré.

«Cela fait deux ans que j'ai commencé cette campagne dans les 16 pays et je me suis inscrit dans la ligne politique de celle de Jacques Chirac et d'Alain Juppé.

