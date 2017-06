Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - DCMP tombe face à Sanga Balende à Mbuji-Mayi

DCMP a encore cinq matchs pour se refaire le mental et surtout atteindre son premier objectif, de se qualifier pour une compétition africaine, et peut-être avec le bonus de finir champion du Congo.

Si Mazembe, V.Club et Renaissance du Congo remportent chacun leurs prochains matchs, ces clubs auront chacun 18 points et dépasseront de fait le DCMP. Aussi la lutte pour les trois places qualificatives s'annonce-t-elle âpre.

Et pourtant, DCMP menait au score à la suite d'un but contre son camp de Bakodila. Mais le buteur-maison des Anges et Saints de Mbuji-Mayi, Lusiela Mande, a égalisé pour Sanga Balende, avant que Bukasa n'inscrive le but de la victoire du club local.

Après avoir été battu à domicile par le TP Mazembe (4-3) en 8e journée, le team vert et blanc de Kinshasa est tombé le dimanche 4 juin 2017 au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi, face à Sa Majesté Sanga Balende par un but à deux.

