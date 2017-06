Gabon: Les paysans excédés par les ravages des éléphants dans les plantations

La poussée de l'exploitation forestière dans les zones plus reculées pousse aussi ces éléphants à venir autour des villages. Ce n'est pas une augmentation de la population, on vient de perdre 25 000 éléphants dans la forêt de Minkébé ».

Pour Christian Mbina, spécialiste du conflit homme-faune auprès de l'Agence nationale des parcs nationaux, il y a plus d'éléphants autour des villages pour plusieurs raisons : « Les éléphants sont des animaux très intelligents, ils comprennent qu'ils sont plus en sécurité près des villages que dans la grande forêt où ils sont traqués aujourd'hui.

A quelques mois des prochaines élections législatives et sénatoriales, les parlementaires gabonais ont convoqué les principaux défenseurs de l'environnement pour examiner ensemble cette question qui divise les élus et leurs électeurs.

Le conflit entre les paysans et les éléphants devient très préoccupant au Gabon. En effet, ces animaux intégralement protégés dévastent les plantations. Ils chassent ainsi les paysans de leurs terres, qu'ils ne peuvent plus cultiver, et parfois de leurs villages où il n'y a plus rien à manger.

