Cote d'Ivoire: Les photographes offrent 600 tables-bancs à Abengourou

Le lycée moderne d'Abengourou a abrité le vendredi 02 juin 2017 une cérémonie de remise de tables-bancs à la Direction Régionale de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DRENETFP) d'Abengourou.

La Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et cameramen professionnels de Côte d'Ivoire (FENASPHOCI) a offert à la Direction Régionale de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle d'Abengourou 600 tables-bancs pour permettre aux élèves de composer dans de bonnes conditions. Selon Mme Koffi Joséphine, la directrice de la Direction Régionale de l'Education nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle d'Abengourou, les besoins sont nombreux mais la priorité reste les tables-bancs. Et d'ajouter que les élèves sont généralement assis à 3 ou à 4 par tables, lesquelles sont en mauvais état. C'est pourquoi, elle a salué l'action des photographes.

Pour Kouassi Konnanh Guy Claude, président de la FENASPHOCI, sa structure est citoyenne et ses membres s'affichent comme des Ivoiriens nouveaux, et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice de la promotion de l'Ecole ivoirienne en tant que parents d'élèves. Avec le soutien et l'encadrement du ministère de l'Education. Puis d'avouer que son organisation sera un véritable partenaire national à l'image du groupe Magic System qui a mis l'Ecole au centre de son programme social. Car seule dans de bonnes conditions d'étude, la Côte d'Ivoire produira les meilleurs cadres du continent.

Cet acte de générosité de la FENASPHOCI n'est pas isolé, précise Kouamé David, directeur général du DAPS COGES : « ces dons se sont déjà passés dans plusieurs DRENETFP selon les besoins de ces directions décentralisées : Daloa, Soubré, Aboisso etc. ». Puis, il a félicité le donateur et appeler les parents d'élèves à s'approprier la promotion de l'Ecole ivoirienne.

La cérémonie a été présidée par le Préfet de la région de l'Indénié-Djuablin, préfet du département. Elle s'est déroulée devant les autorités dont l'Inspecteur général Bamba Mamadou, représentant Mme le ministre Kandia Camara, Kouamé David, le directeur général de COGES, le directeur général de l'artisanat représenté, le président du conseil général et les maires des communes d'Abengourou et d'Agnibilékrou.