Sénégal: Expo d'Astana - L'ASEPEX en première ligne

Le Sénégal participera à cet évènement international, avec comme message clé : «Face aux enjeux du développement durable, partageons nos expériences et les innovations technologiques dans les domaines de la production d'énergie, de l'atténuation des émissions de gaz à effets de serre et de la valorisation des déchets organiques».

Ainsi, pour la réussite de la participation du Sénégal, un comité d'organisation a été mis en place et a pu, après plusieurs semaines de concertation, retenir un thème général et quatre sous-thèmes.

Pour se tenir informé de ce qui se fait de mieux dans le secteur stratégique des énergies et montrer la place que l'énergie verte et les ressources renouvelables occupent dans sa politique énergétique alternative, le Sénégal sera présent de façon remarquable à l'Expo Astana 2017.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.