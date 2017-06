Angola: Des outils agricoles offerts aux paysans de Lunda Sul

communiqué de presse

Saurimo (Angola) — Un lot d'outils agricoles a été offert mardi aux paysans des localités de Samukalanganza et de Caiaza, dans la contrée de Muatxissengue, aux environs des municipalités de Saurimo et de Cacolo, province de Lunda Sul, dans le but d'encourager les cultivateurs à augmenter la production locale.

Des houes, de machettes, des bêches et des haches, auxquelles s'ajoutent des semences diverses ont été offertes à ces paysans par le Comité provincial du MPLA, parti au pouvoir.

Remerciant le geste du Comité du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, les bénéficiaires ont fait savoir, à travers un message, que cette aide contribuerait à la croissance de la production agricole dans la région.

Pour sa part, la première secrétaire provinciale du MPLA, Cândida Narciso a exhorté les paysans à élargir leurs champs de culture, à élever la production et à contribuer à la diversification de l'économie locale.

Le manioc et la patate douce figurent parmi les cultures de ces deux localités situées à quelque 75 kms de Saurimo, chef lieu de la province, et peuplées chacune de plus de 400 habitants.