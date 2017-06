Payé Mam. «Eski Pravind pou ré al l'Inde pou rédemann larzan prété ?». «Mauritius in receivership». Les commentaires indignés, les statuts sarcastiques ainsi que les interrogations sceptiques fusent sur les réseaux sociaux et les sites d'informations depuis hier soir.

Depuis que le Singapore International Arbitration Centre a rendu son jugement : l'État mauricien devra payer 130 millions de dollars américains, soit Rs 4,6 milliards au taux du jour, à Veekram Bhunjun, le directeur de Betamax Ltd. Hormis ce montant colossal et les intérêts, l'État mauricien devra lui payer les frais légaux. La somme totale avoisine les Rs 5 milliards. De quoi faire trembler le porte-monnaie des contribuables, qui craignent de devoir passer à la caisse, disent-ils. Les critiques acerbes envers les politiciens ne manquent pas non plus. «Bravo Roshi, bravo Pravind, bravo Vishnu», scandent ironiquement les internautes.

Interrogé à ce propos, Roshi Bhadain a déclaré qu'il n'avait «rien à voir» avec ce dossier. «Allez interroger le Premier ministre et l'Attorney General.» Il avait pourtant déclaré, aux côtés de Vishnu Lutchmeenaraidoo, et alors qu'il était ministre de la Bonne gouvernance, qu'«après un travail approfondi et après avoir obtenu un avis légal, nous avons découvert qu'il y avait maldonne (... ) Les procédures n'ont pas été suivies».

Quand à Xavier-Luc Duval, il déclare qu'il avait «supplié le gouvernement au Conseil de ministres de ne pas aller de l'avant avec la résiliation du contrat de Betamax». Et d'inviter les «responsables» du dossier à démissionner dès aujourd'hui.

Quant au ministre des Technologies de la communication et de l'innovation, il a déclaré, lors d'une fonction sur le «data sharing» ce matin, à Ebène, «guet enn kout ki kalité kontra lansien gouvernma inn fer, kontra béton, pou protez ti kopin... »