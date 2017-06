Ile Maurice: Financial Services Commission - Une institution en crise

À mardi après-midi, le site Internet de la commission affichait déjà les changements au sein de son board. Cela, alors qu'à la mi-journée, les noms et les photos des trois membres démissionnaires, à savoir Warda Dulmar Ebrahim, Rhoy Ramlackhan et Jacques Li Chung, y figuraient encore. Ces derniers, emboîtant le pas à Dheerendra Dabee, ont démissionné lundi.

Yandraduth Googoolye, qui occupe le poste de First Deputy Governor depuis 2006, a rejoint la Banque centrale en 1985 en tant que comptable. Il s'est fait remarquer le 12 février 2015 lorsqu'il est allé déposer plainte contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Il avait accusé Rundheersing Bheenick d'avoir emporté des objets appartenant à la banque chez lui le 26 décembre 2014, jour où ce dernier a été remercié.Rundheersing Bheenick, qui avait pour cela passé une nuit au centre de détention d'Alcatraz, a par la suite vu les charges provisoires de larceny, de recel et de blanchiment d'argent qui avaient été retenues contre lui rayées en cour.

Nommément Dev Manraj, le président, l'adjoint au Solicitor- General et Senior Counsel Rajesh Ramloll, Visvanaden Soondram, directeur au ministère des Finances, ainsi que le nouveau vice-président, Yandraduth Googoolye. Ce dernier, First Deputy Governor de la Banque de Maurice, a été nommé en remplacement à Dheerendra Dabee hier. Le Solicitor General, plaidant «un emploi du temps trop chargé», s'est retiré de la vice-présidence de la FSC le 1er juin.

