Tunisie: Fermeture du service des urgences

Le directeur général de l'hôpital, M. Khaled Ben Jâafar, décrit la situation actuelle : « Depuis les années 1990, en 2003 et 2007, la zone de La Manouba est connue pour être exposée aux intempéries à cause de sa position basse, l'hôpital Kassab se trouve en contrebas ! Les eaux des routes et voiries se sont donc déversées sur l'hôpital».

Il évoque les mesures prises pour limiter les dégâts. « Seuls les malades devant subir des interventions chirurgicales sont maintenus, les autres cas d'urgence ont été transférés vers les hôpitaux Charles-Nicolle, La Rabta et Ben Arous.

On a vite fait de couper l'alimentation électrique pour assurer l'entretien et la maintenance des installations.». Pour ne pas occasionner de dégâts sur les équipements et pour alléger le flux des malades, deux blocs ont été fermés, le bloc B et celui des urgences.

Les deux autres, les blocs A et C, sont maintenus en fonction, selon M. Ben Jaâfar. « Par chance, de légers dégâts matériels ont été engendrés».

« Une visite d'inspection après les fortes pluies a été effectuée conjointement par Mme Samira Merai, ministre de la Santé, et le gouverneur de La Manouba, M. Ahmed Smaoui, pour constater sur place le travail des équipes administrative, technique et paramédicale qui ne rechignaient pas à la tâche, secourant l'hôpital de la crue continue des eaux».

Sur l'hypothèse autour de la construction d'un nouvel hôpital d'orthopédie, M Ben Jâafar reste sur la réserve.

La commission régionale de gestion des catastrophes et d'organisation des secours de La Manouba a poursuivi sa réunion hier matin sous la présidence du gouverneur pour décider des mesures d'urgence à prendre à la suite des pluies diluviennes de lundi qui ont causé d'importants dégâts dans la région.

Le gouverneur de La Manouba, Ahmed Smaoui, a ordonné la distribution d'aides (matelas, couvertures, produits alimentaires) aux sinistrés, en coordination avec la Fédération de la solidarité sociale de La Manouba et le Croissant-Rouge tunisien. Une liste des sinistrés, entre commerces et particuliers a été établie en collaboration avec les autorités régionales, a-t-il indiqué à la correspondante de l'agence TAP dans la région.

Le directeur régional de la Protection civile, Jamel Ouerfalli, a affirmé que les opérations d'évacuation de l'eau et de nettoyage ont démarré lundi après les intempéries dans les maisons de particuliers, les établissements et bâtiments publics et privés et sur la voie publique. TAP