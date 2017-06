Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Taïwan offre deux hélicoptères

Dans le cadre de la coopération militaire, la République de Chine Taïwan a offert deux hélicoptères UH-1H au Burkina Faso. La cérémonie de remise de ces aéronefs s'est déroulée le mardi 6 juin 2017, au sein de la Base aérienne 511 à Ouagadougou et entre dans le cadre du séjour au Burkina Faso, d'une délégation conduite par le chef d'état-major de l'armée de terre des forces armées chinoises.

Deux hélicoptères UH-1H de fabrication américaine, qui sont en mesure de prendre chacun 3 mitrailleuses miniguns de 7,62 mm, 14 hommes ou 6 civières, 1 760 kg de matériel ou 2 200 kg sous élingue. Le tout d'une valeur estimé à 8 millions de dollars américains soit près de 5 milliards de F CFA. C'est le don fait par la République de Chine Taïwan au Burkina Faso, dans le cadre de leur coopération militaire. Ces aéronefs ont été réceptionnés le 6 juin dernier, à la Base aérienne 511.

Représentant le ministre de la Défense, le général Wang, chef d'état-major de l'armée de terre des forces armées de la République de Chine Taïwan, a rappelé que la réalisation de ce projet fait suite à tout un processus. Et qu'après réception des préambules du projet en 2015, la partie chinoise a aussitôt recherché les meilleurs hélicoptères en sa possession et la meilleure équipe d'assemblage qui est venue au Burkina en 2016, pour des rencontres de pré-disposition et d'évaluation de la mission. C'est à la suite de cela, relève le général Wang, que « cette année, au mois de mai, les deux engins ont traversé presque la moitié du globe terrestre pour se retrouver au pays des Hommes intègres ». La suite a été l'affaire de l'équipe d'assemblage qui a réalisé l'assemblage des engins, tout en procédant à des modules d'instruction sur la maintenance à l'équipe du Burkina, de même qu'à la mise à disposition de matériel informatique pour la communication avec le centre de maintenance de Taïwan. Le général Wang espère que ces aéronefs permettront au Burkina Faso d'accomplir des missions de paix, d'aide humanitaire et de lutte contre la criminalité tout en contribuant à maintenir la stabilité et la sécurité des citoyens.

Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda, a salué le geste de la Chine Taïwan qui, dit-il, est le fruit de la grande amitié qui unit les deux peuples. Et de relever que dans cette coopération fructueuse au niveau politique, économique et social, il y a le volet militaire qui n'est pas en reste.

Sur ce dernier volet, le ministre Jean-Claude Bouda fait savoir que c'est depuis l'année 2000 que les deux pays ont tissé une minutieuse coopération militaire et par rapport à l'aide à l'équipement des forces armées nationales du Burkina Faso qui est le point fort de cette coopération, il y a eu un financement en 2002 de 603 millions de F CFA de la Chine Taïwan. Une somme qui a servi à équiper le plateau technique du Centre médical du camp général Sangoulé Lamizana et à renforcer son offre de soins en chirurgie, radiologie, stérilisation et anesthésie.

Le premier responsable du département de la Défense à évoqué l'allocation annuelle de 400 mille euros que la Chine Taïwan met à la disposition des forces armées nationales, dans le cadre des commissions mixtes de coopération entre les deux pays, pour financer des projets. C'est ainsi qu'on peut relever les projets acquis et dont la réalisation est au programme pour 2017 et 2018, à savoir la construction du champ de tir à Kamboinsin, la réalisation d'un simulateur de tir à Bobo-Dioulasso dont la livraison est en cours, la livraison en cours de 750 gilets pare-balles avec casques balistiques, la réalisation en 2018 d'une piscine olympique pour l'entraînement des militaires. L'objectif du ministre Jean-Claude Bouda est de renforcer le partenariat militaire entre les deux pays.