Burkina Faso: Hôpital Yalgago Ouédraogo - Paul Kaba Thiéba, médecin d'un jour, hué par le personnel soignant

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba était, le 6 juin 2017, au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO). Objectif : constater de visu les conditions dans lesquelles le personnel travaille, d'une part, et les conditions dans lesquelles les populations sont prises en charge dans ledit centre de santé, d'autre part.

Des manifestants remontés, révoltés et prêts à exprimer leur ras-le-bol à qui veut les entendre ! Nous sommes au Centre hospitalier universitaire Yalagado Ouédraogo (CHU-YO). Et c'est le Premier ministre Paul Kaba Thiéba qui a été pris au piège. Ce médecin d'un jour, est-on tenté de dire, puisqu'il y était pour diagnostiquer les maux dont souffre l'hôpital afin d'y trouver remède. Mais sa mission fut des plus difficiles, car le personnel soignant en avait déjà gros sur le cœur suite à l'agression de leurs confrères dans la nuit du 4 juin dernier. Une information dont le Premier ministre dit ne pas avoir connaissance. Il n'en fallait pas plus pour susciter le courroux du personnel, déjà écœuré par les conditions difficiles de travail. C'est ainsi qu'il a été hué par ces derniers. « Quand je venais, je ne savais pas qu'il y a eu un incident ici avant-hier », a indiqué Paul Kaba Thiéba. Puis s'en est suivi un holà retentissant. «C'est faux », a répliqué une voix anonyme dans la foule. Et le chef du gouvernement de revenir sur ses mots. «J'ai décidé de venir rendre visite à l'hôpital

Yalgado il y a de cela plusieurs jours. (... ) C'est hier que j'ai appris qu'il y a eu un incident ici », a-t-il dit. « C'est ça la vérité », a repris un autre. Mais avant cette scène, Paul Kaba Thiéba, accompagné du ministre de la Santé, Pr Nicola Méda, de la ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, Laure Zongo/Hien et de plusieurs autres collaborateurs, a visité plusieurs unités de soins. Les difficultés que rencontre le personnel soignant et la vétusté du matériel médical lui ont été expliquées par les responsables des différentes unités de soins visitées. Après ses entretiens avec le personnel soignant et certains patients, place a été faite aux échanges avec l'administration du CHU-YO et les partenaires sociaux.

A l'issue de cette rencontre, Paul Kaba Thiéba a félicité les travailleurs pour les efforts qu'ils fournissent au quotidien en vue de prendre en charge les patients, malgré la modestie des moyens mis à leur disposition. « C'était une visite que nous avions prévue pour nous imprégner des conditions dans lesquelles nos compatriotes travaillent et sont soignés dans ce centre de santé de référence qu'est le Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo », a expliqué Paul Kaba Thiéba. Il a, séance tenante, promis que des réflexions seront menées afin d'enclencher un processus qui aboutira à la rénovation de l'hôpital. «Nous allons rénover le système de santé du Burkina et je considère que l'Hôpital Yalgado Ouédraogo redeviendra le fleuron qu'il était, parce que nous allons mettre en œuvre les réformes, les politiques d'investissement qu'il faut pour faire de cet hôpital, un hôpital de qualité.

Aussi bien au niveau de la qualité des soins que de la qualité de l'enseignement. C'est ici que nous formons la pépinière de nos jeunes médecins. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous y travaillerons et je suis convaincu que dans quelques années, nous reviendrons revisiter cet hôpital », a promis le chef du gouvernement burkinabè. Comme il fallait s'y attendre, l'agression des agents de santé dans la nuit du 4 juin dernier s'est invitée dans les échanges. Sur ce sujet, Paul Kaba Thiéba a été on ne peut plus clair : « tolérance zéro » à l'égard des agresseurs! « Je voudrais réaffirmer la position du gouvernement.

C'est la tolérance zéro ! Nul n'a le droit de se faire justice soi- même. Comme ce qui s'est passé à Bobo-Dioulasso, la Justice a été saisie et justice sera rendue dans toute sa rigueur. A Bobo-Dioulasso, cela a été le cas et ici, ce sera la même chose. J'ai demandé à l'administration de l'hôpital de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes, à l'intérieur de l'hôpital », a laissé entendre Paul Kaba Thiéba. Même si les échanges entre lui et certains manifestants ont été peu amicaux, ces derniers ont promis reprendre le travail.