Tunisie: Une proposition de loi adoptée en commission

Ils ont également proposé de prendre connaissance des expériences comparées et de créer une commission qui se charge de suivre cette consultation et d'en communiquer les résultats.

D'autres députés ont en revanche appelé à la pondération et à ne pas rejeter rapidement cette proposition de loi, recommandant d'inviter la commission de la santé et des affaires sociales à organiser une consultation élargie sur le régime général de couverture sociale des Tunisiens résidant à l'étranger en y associant tous les intervenants ainsi que les experts et les officiels concernés.

Au niveau de la forme, certains députés ont considéré que la rédaction du texte de la proposition de loi ne revêt pas un aspect juridique, que les définitions données de certains termes ne correspondent pas aux définitions adoptées dans le système législatif tunisien et que d'autres termes comme «les travailleurs marginalisés» doivent être clarifiés et bien définis.

Elle impute en revanche, ont-ils précisé, la plus grosse charge aux Tunisiens vivant dans le reste du monde et en particulier ceux résidant en Europe qui sont au nombre de 1.122,067, soit 87.5% de la diaspora tunisienne dans le monde. Ces derniers «se retrouveront désormais obligés de cotiser dans les pays d'accueil», ont-ils insisté, soulignant que «la solution réside en l'adhésion de la communauté tunisienne dans le Golfe au régime optionnel».

