Tunisie: Musique spirituelle et rien d'autre

Le programme prévoit six soirées où la musique spirituelle sera présente en force. Le coup d'envoi sera donné les 17 et 18 juin avec Ziara de Sami Lajmi, un spectacle qui réunit une centaine d'interprètes entre musiciens, danseurs et chanteurs et propose une relecture des traditions et pratiques rituelles et musicales de quelques confréries religieuses (Issawiya et Awamriya) actives un peu partout en Tunisie.

Le terme «Ziara» (visite) évoque les visites effectuées aux oratoires et sanctuaires (zaouias) des confréries lors des fêtes religieuses... Les danses et chants, qui sont mêlés aux formes d'expression contemporaines (jeux de lumières et ombres chinoises), ajoutent à la magie de ce spectacle qui est à la fois visuel et musical.

Le second spectacle est signé par le luthiste Khaled Ben Yahia intitulé «Shiva l'Andalou», qui évoque la visite incongrue de Shiva, divinité suprême chez les hindouistes, en terre andalouse, à travers la rencontre musicale de Khaled Ben Yahia (oud), Mounir Troudi (chant) et d'Ashok Pathak (sitar).

Dans cette nouvelle création, dont la première a été présentée au festival de Carthage 2016, ces virtuoses de l'improvisation musicale puiseront dans leurs traditions respectives pour finalement démontrer à quel point leur musique et leur inspiration transcendent frontières et cultures, tout en célébrant l'unité et la beauté du monde avec une danse cosmique et magique qui inspire les musiciens indiens depuis des siècles.

La soirée du mercredi 21 sera aux couleurs de l'Italie avec Serenata Napulitana de Salvatore Morra.

Et en finish, le public assistera à El-Manga Mjarred et 'Amal de la Issawiya de Sidi Bou Saïd. 'Al Manga' serait synonyme de 'Dukkana', surélévation en dur, qu'on trouve dans les zawiyas ou dans les hammams et qui est utilisée pour s'assoir ou se reposer. En parlant de 'Jalsat al manga '(séance de manga), les adeptes de la confrérie Issawiya se réfèrent à la séance de chants dits Mjarrad.

La confrérie Issawiyya est connue pour ses litanies qui aboutissent à des rites de transes, où le disciple devient insensible à la douleur. Dans la tradition de Tunis et de ses environs, les litanies de la Issawiyya commencent par une section purement vocale, avant d'entamer le 'amal, section accompagnée d'instruments de percussion, pour passer ensuite aux rites de transe.

C'est la première partie des litanies qui a pris le nom de 'Mjarrad', littéralement 'dépouillé d'instruments de musique'. Le chant est alors accompagné seulement par le battement de mains, reproduisant un seul cycle rythmique à cinq temps. La Issawiyya de Sidi Bou Saïd s'est spécialisée dans l'interprétation du Mjarrad avec ses différents textes et mélodies.

Voici le programme :

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 à 22h00 : Ez-Ziyara de Sami Lajmi

Mardi 20 juin à 22h00 : Shiva l'Andalou de Khaled Ben Yahia

Mercredi 21 juin à 22h00 : Serenata Napulitana de Salvatore Morra.

Jeudi 22 juin à 22h00 : El-Manga Mjarred et 'Amal de la Issawiya de Sidi Bou Saïd