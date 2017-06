Tunisie: Une course d'obstacles - Hmizi et Ben Ismaïl reprennent

La reprise d'activités de Fedi Hmizi et Mohamed Amine Ben Ismaïl, revenus après une longue absence, ne résout pas en fait ces problèmes quand on sait qu'ils manquent tous deux terriblement de compétition. Ils pourraient toutefois servir de seconds choix et partir du banc de touche.

L'effectif dont dispose Khatoui sera pourtant drôlement diminué en finale. Pas moins de trois titulaires seront privés de finale pour suspension, ce qui fait un peu trop d'un seul coup : le latéral gauche Mourad Zahou, très précieux dans les remises de touche qui se transforment en véritables remises du pied, le stabilisateur de la défense, Yassine Boufalgha, et la plaque tournante et socle de la ligne médiane, Ahmed Mida.

