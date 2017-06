Tunisie: Le Smig et le Smag majorés

-- Pour le régime de 40 heures par semaine: une majoration du salaire entre 23.920D et 30.507D par mois pour les agents d'exécution (à l'exclusion des salariés payés au Smig), 35.013D par mois pour les agents de maîtrise et 45.760 D par mois pour les cadres.

-- Pour le régime de 48 heures par semaine: une majoration du salaire entre 28.704D et 36.608D par mois pour les agents d'exécution (à l'exclusion des salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti, Smig), 42.016D par mois pour les agents de maîtrise et 54.912D par mois pour les cadres.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs exerçant dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers.

Cette mesure profitera à quelque 692.400 retraités et bénéficiaires de pensions et ce, à partir du 1er août 2016, rappelle le ministère.

Le ministère des Affaires sociales annonce, dans un communiqué publié hier, que dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs payés au salaire minimum garanti et après concertation avec les organisations professionnelles, il a été décidé

