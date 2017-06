Tunisie: Impliquer les associations de la société civile

L'organisation des municipales dans les délais dépend, aussi, du recrutement des agents d'inscription et de sensibilisation et de leur formation, a-t-il ajouté dans une déclaration à l'agence TAP.

Rafik Halouani a précisé que des organisations de la société civile s'intéressant à la question électorale ont adressé, mardi, une correspondance à l'Isie l'appelant à tenir une réunion à propos de ces différents points qui demeurent, selon lui, «pas claires».

La liste de ces organisations compte, entre autres, le réseau Mourakiboun, l'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections (Atide), la coalition Awfia pour le contrôle de l'intégrité des élections, l'Institut Farhat Hached des recherches et démocratie, le Pôle civil pour le développement et droits de l'Homme et l'organisation «Al Bawsala».

Rafik Halouani a déclaré que l'Isie pourrait répondre à cette correspondance et inviter les organisations concernées à une réunion d'ici la fin de cette semaine.

Selon lui, ces organisations œuvreront pour l'adoption du Code des collectivités locales et la concrétisation de toutes les promesses du gouvernement, notamment après avoir dissous les délégations spéciales et exprimé sa disposition à tenir les élections dans les délais fixés.

Adel Brinsi, membre de l'Isie, a, pour sa part, indiqué que les préparatifs pour l'organisation des élections dans les délais se poursuivent au sein du l'Isie qui a mis en place un calendrier avec les dates des différentes étapes, à commencer par les inscriptions et jusqu'à l'annonce des résultats.

L'Isie tient des réunions régulières pour combler les postes vacants et effectuer les recrutements nécessaires sur le plan central et régional, après avoir recruté un directeur exécutif de l'instance ainsi que les agents d'inscription et de sensibilisation, a-t-il dit.

Adel Brinsi a affirmé l'existence d'une réelle volonté politique pour l'organisation des élections à la date fixée (le 17 décembre 2017), rappelant la dissolution des délégations spéciales par le chef du gouvernement et le lancement, par le parlement, de l'appel à candidature pour combler les postes vacants au sein du conseil de l'instance électorale.

Adel Brinsi a ajouté que l'Instance a prévu l'organisation, prochainement, de réunions avec des représentants de la société civile et des médias en vue de faire réussir cette échéance électorale.

Rappelons que le parlement a lancé, depuis le 2 juin et jusqu'au 12 juin, l'appel à candidature pour combler les postes vacants au sein du conseil de l'Isie, notamment après la démission du président de l'Isie, Chafik Sarsar et de deux membres : Mourad Ben Mouelli et Lamia Zargouni.