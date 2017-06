Afrique du Nord: La Tunisie appelle à un règlement rapide de la crise interlibyenne

Le ministre a cité en exemple les concertations menées par le président de la République, Béji Caïd Essebi, lors de sa participation au Sommet de la Ligue arabe à Amman, au Sommet islamique arabo-américain à Riyad et au sommet du G8 en Italie et dans lesquelles il a souligné la nécessité d'aider les Libyens à parvenir, le plus tôt possible, à un règlement.

Le ministre a, dans ce contexte, appelé à mieux coordonner la concertation entre les pays voisins de la Libye et à unifier les efforts pour aider les Libyens à parvenir à un règlement politique, jugé « nécessaire « pour rétablir la sécurité et la stabilité dans leur pays.

Intervenant, Khemaïes Jhinaoui a souligné que l'initiative tripartite, lancée en février dernier, a permis de créer une dynamique à l'intérieur comme à l'extérieur de la Libye à travers notamment les rencontres et réunions régionales et internationales visant le lancement d'un dialogue interlibyen sur la base de l'accord politique signé en décembre 2015.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

