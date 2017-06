Tunisie: Il faut commencer par le port de Radès

Par ailleurs, l'adhésion à la Convention de Kyoto permettra de bénéficier des programmes de développement des compétences et d'assistance technique relatifs à cette convention. Elle constitue également un message positif adressé aux partenaires à l'international et un engagement sur la voie de la conception de nouvelles normes à l'échelle internationale dans le cadre de la commission de gestion de la convention.

S'agissant de la douane tunisienne, l'adhésion à la convention de Kyoto permettra d'accélérer le rythme d'enlèvement des marchandises, de simplifier les procédures douanières et d'optimiser l'exploitation des moyens et ressources.

Selon elle, cette adhésion permettra de réduire le coût des produits importés, de développer les échanges commerciaux, de favoriser l'investissement local et étranger, de renforcer la compétitivité économique de la production nationale, de booster la demande et d'accroître les recettes fiscales.

La Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto) a été conclue à Kyoto (Japon) le 18 mai 1973 et entrée en vigueur en mai 1974. La Convention amendée est entrée en vigueur le 3 février 2006.

De son côté, le député Ghazi Chaouachi a attribué à la douane la responsabilité de l'ampleur prise par le phénomène du commerce parallèle et de l'entrée sur le marché de marchandises menaçant et la santé des consommateurs et les entreprises tunisiennes.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.