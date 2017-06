Tunisie: Une saison à oublier ! - Tourner la page !

Les échecs se sont multipliés et ont causé beaucoup de désagréments. Il a fallu changer d'entraîneur. Lassaâd Maâmmar n'a pas hésité à prendre la relève sur Rached.

Il est parvenu à instaurer la discipline en peu de temps et il a relevé le défi grâce, notamment, aux deux dernières victoires aux dépens des deux clubs gabésiens l'ASG et le SG.

Et depuis, les responsables se sont évaporés et les téléphones ne répondent plus. L'atmosphère est morose.

Les salaires ne sont pas encore réglés. Heureusement que le comité provisoire a géré les affaires et payé les primes au cours des derniers jours.

Pour tourner la page et remettre de l'ordre dans la maison au plus vite, on vient d'apprendre qu'une assemblée générale élective exceptionnelle se tiendra le 26 juin, puisque le président en exercice ne compte pas achever son mandat qui expirera l'année prochaine.

A ceux qui veulent se porter candidats au nouveau bureau directeur, le dernier délai pour présenter les demandes est fixé au 17 du même mois.