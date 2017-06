Tunisie: Un ordre nouveau

S'il a conservé tout le staff qui a travaillé avec son prédécesseur tout en le renforçant par Mourad Okbi, le nouveau sélectionneur national n'a pas hésité à injecter du sang neuf dans l'effectif.

Nabil Maâloul a non seulement rénové en convoquant pour le match d'Egypte de nouvelles têtes, à l'instar du sociétaire de l'AEL Limassaol Ismail Sassi ou encore Slim Ben Othman (Locomotiv GO), mais il a franchi un pas que son prédécesseur n'a jamais osé faire : se passer de certains joueurs-cadres qui étaient des inconditionnels quel que soit leur état de forme.

Dans la liste des 26 joueurs convoqués par Maâloul, ne figurent pas entre autres Aymen Abdennour, le joueur le plus contesté de la dernière CAN du Gabon, mais aussi le capitaine de la sélection, Aymen Mathlouthi.

Pour le poste de gardien de but, le sélectionneur national a préféré compter sur des gardiens jeunes, mais expérimentés. Rami Jéridi, Moez Ben Chérifia et Farouk Ben Mustapha, qui participent avec leurs clubs aux compétitions continentales, ont l'expérience de l'Afrique.

Reprendre en main les vestiaires

Si Henri Kasperczak s'est affaibli de lui-même lors des tout derniers mois de son exercice, c'est qu'il ne contrôlait pas les vestiaires. Nabil Maâloul, en technicien averti, a voulu transmettre un message fort à ceux qui se croyaient intouchables et qui se comportaient en caïds des vestiaires : désormais, il y a un seul maître à bord, c'est le sélectionneur national et personne d'autre.

D'ailleurs, les indisciplinés comme Wahbi Khazri, auteur du geste irrespectueux envers Kasperczak lors de la CAN du Gabon, devront attendre un bon moment avant d'espérer remettre les pieds en sélection.

Le sélectionneur national a, d'ailleurs, frappé fort lors du premier stage en mettant à la porte Ahmed Akaïchi pour cause d'indiscipline.

Bref, Nabil Maâloul l'a compris : en instaurant un ordre nouveau aux vestiaires, il a le gage de 50 % de réussite. Et il n'y a pas que la discipline.

La porte de la sélection est désormais grande ouverte, notamment à des joueurs issus des clubs de la deuxième moitié du tableau, à l'instar du Marsois Fahmi Ben Romdhane.

Pourvu que l'ordre soit enfin rétabli en sélection nationale ! Si on veut réellement nous qualifier à la phase de la prochaine coupe du monde, il faudra instaurer beaucoup de rigueur et que les meilleurs et seulement ceux qui le méritent soient convoqués.

Bien entendu, il y a une ossature d'équipe à conserver, mais l'équipe de Tunisie ne doit pas rester un club fermé où chaque génération de joueurs se constitue une petite clique qui fait la loi.

Nabil Maâloul semble avoir beaucoup appris de son premier passage. Il est allé chercher de nouveaux joueurs évoluant dans les championnats européens, à l'instar de Slim Ben Othman. Des habitués, il a gardé les joueurs les plus en forme du moment et surtout les plus disciplinés.

La génération actuelle est capable d'aller loin. Le potentiel y est. Ce qui a toujours manqué, c'est une bonne gestion du groupe. Pour ce faire, il faut un sélectionneur national qui a une forte personnalité.

Nabil Maâloul est connu pour son caractère bien trempé. Il l'a confirmé par sa liste des 26 joueurs convoqués pour le match contre l'Egypte. Nous serons curieux de voir le visage de l'équipe de Tunisie lors de ce match.

Notre sélection nationale a besoin d'un nouveau départ sur des bases solides : sérieux, sérénité, beaucoup de discipline et surtout de performance.