Tunisie: Le CA et l'USBG, si éloignés, si proches...

Et c'est dire combien le club de Bab Jedid doit s'affranchir de cette fatalité des 17 dernières années en Coupe de Tunisie, se nourrir même de son acrimonie vis-à-vis de cette compétition, et user parfois des mêmes ficelles que son adversaire pour le piéger dans son propre jeu...

Et c'est toute l'incertitude du football qui fait que ça ne tourne pas toujours rond dans le monde du ballon rond. En perpétuelle quête de son glorieux fantôme, le CA a raté trois finales en une quinzaine d'années entre 2002 et 2016.

L'OB l'a bien fait en 2010 face au CSS, la grande équipe du COT face au CA en 1988, le CSHL en 2001 contre l'Etoile du Sahel, L'ES Zarzis contre l'Espérance de Tunis en 2004, le Stade Tunisien en 2002 face au CA, l'ASM en 1993 face à l'ESS, le CAB en 1981 et le CSHL face au CA en 1984. Les exemples pullulent, foisonnent.

A la recherche de son lustre d'antan, le CA peut certes renouer avec son glorieux passé en Coupe. Encore faut-il disposer d'un ensemble de l'USBG qui, rappelons-le, a sorti le tenant « sang et or ».

