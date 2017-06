Sénégal: Macky pour le contrôle des produits exposés sur le marché

communiqué de presse

Le Chef de l'Etat, Macky Sall, a demandé au gouvernement de veiller sur les produits exposés sur le marché en cette période de Ramadan. «Le président de la République demande au gouvernement d'assurer l'effectivité des contrôles systématiques de la qualité des produits alimentaires, pour éviter la mise sur le marché de produits périmés, non conformes ou contaminés, et de veiller à la régulation optimale des marchés des produits stratégiques, comme le ciment et la farine», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres parvenu à la rédaction hier, mardi 6 juin.

Cette même source indique, par ailleurs, que le président de la République, en vue d'atteindre l'autosuffisance du Sénégal en lait, a demandé au gouvernement de veiller à la mobilisation de moyens financiers, scientifiques et techniques, et à l'ancrage durable d'un système moderne de collecte et de conservation, dans les sites de production, en particulier dans la zone sylvo-pastorale.

En outre, le Chef de l'Etat a indiqué au gouvernement la nécessité de la mise en place d'un cadre incitatif approprié, en vue de soutenir le développement des entreprises locales de production et de transformation de produits laitiers, et de promouvoir davantage la consommation intérieure de la production nationale, à travers la mise à contribution des réseaux de la grande distribution, de plus en plus présents à Dakar et dans certaines régions.