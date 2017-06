Sénégal: Ramadan - Des jeunes distribuent gratuitement du café touba à l'heure de la rupture

Ses camarades et lui dépensent «plus de 8000 F Cfa par jour pour l'achat des dattes, de pains chocolatés et autres pains-beurres» à offrir gracieusement aux jeuneurs, le soir.

Son collègue, Assane Sène quant à lui, fustige ce comportement de certains passants. Quand approche l'heure de la rupture, de longues queues sont souvent formées par ceux qui viennent se procurer du café Touba et du «wass» (thé), mais on y voit, en général, que des enfants envoyés par leurs papas, mamans ou grand-mères.

Agé de 28 ans, il vit au quotidien l'incompréhension des gens hostiles à leurs activités. «Certaines personnes trouvent du plaisir à nous donner de l'argent. D'autres, par contre, nous traitent de tous les noms d'oiseaux. On nous traite souvent de profiteurs et tel n'est pas toujours le cas».

Ces jeunes font cet acte de partage et de solidarité dans le seul but de venir en aide aux personnes qui ne sont pas chez-eux à l'heure de la rupture du jeûne ou d'autres qui préfèrent se ravitailler auprès de ces donateurs.

Vêtu d'un pantalon noir assorti d'un Lacoste vert, il explique que «chaque membre du groupe cotise d'abord pour ne pas dépendre des autres. Et, après, on fait la quête pour augmenter le fonds», soutient Landing Badji.

