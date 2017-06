Amadou Makhtar Mbow brise le silence et dit tout ! Il est d'abord retourné à l'Unesco (1974-1987)… Plus »

Résultat de cette «influence néfaste», dit Samba Gadjigo, des femmes «plutôt jaunes». Quelques minutes plus tôt, Fatou Kandé Senghor s'indignait de ce diktat de la femme «jaune» (allusion à la dépigmentation) chez nos animatrices de télévision : elles sont «jaunes ou rien», et se ressemblent toutes.

Samba Gadjigo, autre confidence de son ami et «quelquefois ennemi» Ousmane Sène, a une histoire particulière avec ce texte, qui lui a permis de faire connaissance avec Sembene, à l'époque, s'«agrippant» à lui, pour «retrouver ce discours sur l'Afrique», porté par un Africain de la carrure de Sembene. Autrement dit, éviter le piège d'une mondialisation qui ferait de nous des «consommateurs d'idées» et d' «images importées».

Voilà une annonce de Samba Gadjigo lui-même, qui devrait ravir les cinéphiles et les curieux : «Netflix, qui distribue notre film, a accepté, pendant les 72 heures que va durer la commémoration, de suspendre notre contrat, et de permettre à tout individu ayant accès à un ordinateur ou à une connexion Internet, de télécharger le film gratuitement et de le regarder »...Et donc en toute légalité !

Samba Gadjigo annonce à ce sujet que plusieurs des films de Sembene, 5 sur les 9 de l'homme à la pipe, seront projetés pendant cette période. On citera, dans le désordre : «Guelwaar», «La Noire de», «Xala», «Le Mandat» et «Emitai».

Avec un point d'exclamation s'il vous plaît ! Et le «neveu», car c'est ce qu'il est devenu aux yeux de Sembene, voudrait donc rendre hommage à son «tonton», et ce pendant 72 heures, dix longues années après le décès de l'auteur de «Guelwaar», parti le 9 juin 2007...

Après sa biographie consacrée à l'auteur de «Guelwaar» en 2007, un ouvrage intitulé «Ousmane Sembene, une conscience africaine», le «neveu» voudrait rendre hommage à son «tonton», et pendant 72h : du 9 au 11 juin. Connu dans le milieu pour ses liens avec ce personnage pas comme les autres, et pour son «Sembene !», long métrage documentaire de 88 minutes qui raconte les «grands moments» de cet «homme complexe», Samba Gadjigo de Gallo Ceddo Projects, qui collabore sur ce projet avec plusieurs institutions africaines, était en conférence de presse hier, mardi 6 juin au Centre de recherches ouest-africain (Warc).

