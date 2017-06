Angola: Réduction du nombre de décès maternels

Luanda — Le nombre de décès maternels et néonatals en Angola a été réduit, en fonction des indicateurs de santé reproductive disponibles, a déclaré mardi à Luanda, la ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado.

S'exprimant à la fin de la réunion ordinaire de la Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres, Filomena Delgado a dit que pour améliorer les résultats, la commission nationale pour la prévention et contrôle des décès maternels et néonatals réalisait des conférences, faisant des visites et d'autres actions visant l'humanisation des services des infirmières, des sages-femmes et autres membres du personnel des hôpitaux.

Elle a souligné que l'un des aspects qui préoccupait la Commission nationale pour la prévention et contrôle des décès maternels et néonatals étaient le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et aussi les avortements illégaux.