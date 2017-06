Sénégal/Ouganda: Eliminatoires CAN 2019 - Les «lions» prets àpallier au manque d'éfficacité

Le manque d'efficacité traduit le mieux le sentiment qui animent les «Lions» après le match nul concédé samedi contre l'Ouganda en match amical. Toutefois, beaucoup d'entre eux, estiment ne nourrir aucune crainte et entendent pallier à ce manque d'efficacité lors des cinq jours de préparation en vue du prochain match prévu ce samedi 10 juin au stade Léopold Senghor, contre le Nzalang nacional, premier adversaire des Lions dans le groupe des éliminatoires de la Can 2019.

Pour bien démarrer les éliminatoires de la Can 2019 et s'imposer à Dakar, ce samedi 10 juin, contre le Nzalang Nacional de la Guinée Equatoriale, les Lions disposent de quelques jours pour peaufiner les stratégies. Mais surtout d'améliorer et corriger le problème d'efficacité qui a transparu lors de la rencontre amicale qui les a opposé ce lundi 6 juin à l'Ouganda et qui s'est soldé par un match nul (0-0).

C'est ce que l'on peut retenir des propos des joueurs du Sénégal en perspective de leur retour samedi prochain devant leur public. «Ce qui a manqué ce sont des buts. C'est le manque de réussite. On a eu des occasions et la possession. On a fait un bon match, malheureusement on n'a pas gagné devant notre public.

C'est cela la déception. Il va falloir faire plus car, c'est un match très important qui nous attend. Cela aurait été mieux de gagner pour avoir plus de confiance», a confié Cheikh Ndoye.

Le milieu de terrain des Lions pense que la prestation fournie contre les Cranes d'Ouganda n'a pas mauvaise. Un adversaire que des observateurs trouvent avoir des similitudes voire les mêmes caractéristiques que le Nzalang Nacional de la Guinée Equatoriale.

«Le match nul n'est pas un avertissement. Nous sommes des compétiteurs. On sait ce qui nous attend et ce que l'on doit faire. On fera tout pour marquer des buts car le football, ce sont des buts», ajoute le sociétaire d'Angers. Le défenseur Serigne Modou Kara Mbodji pense également qu'il n'y a aucune crainte face au prochain adversaire.

«On est confiant et on continue à travailler d'ici samedi. Il faut continuer à travailler et gagner le match. C'est notre premier match dans les éliminatoires », promet-il. Le défenseur des Lions ne manque pas aussi de relever le manque d'efficacité.

«On aimerait bien gagné ce match. Mais, il y a eu de très bonnes choses dans ce match. Ce qui a manqué, c'était l'efficacité. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. On les a eues en 2ème mi-temps et je pense que si on était efficace, on sortirait avec la victoire», a-t-il indiqué.

Pour le milieu de terrain de terrain Pape Alioune Ndiaye, il restera à travailler, d'améliorer mais surtout de rester dans la continuité. «On a pu voir beaucoup de choses que l'on a travaillé à l'entrainement.

Maintenant, il nous a juste manqué un but pour la victoire mais on préfére le mettre samedi prochain. Il faut toujours améliorer même si on avait gagné le match. Nous nous sommes dans cette continuité. Il faut maintenant peaufiner les stratégies. Cela ira de mieux en mieux incha-Allah» conclut le joueur d'Osmanlispor (Turquie).