Sénégal: Ramadan - Trève pour les artistes

Actuellement, Alioune Mbaye Nder prépare une tournée nationale et internationale prévue après la Korité, en plus de la sortie de son album.

Mon épouse prépare des mets qu'on va ensuite distribuer dans certains quartiers, dans les daaras et dans les endroits où on est sûr de trouver des personnes dans le besoin».

Certaines bonnes volontés font deux fois plus de bonnes actions pendant cette période, et notre artiste affirme être de ceux-là : « Oui je le fais, mais dans une totale discrétion comme l'indique le saint coran, explique Alioune Mbaye Nder.

Par ailleurs, Nder boy comme on l'appelle dans le milieu de la musique, observe le jeûne comme tout père de famille. Chaque soir, il sort pour acheter des croissants, accompagné de sa femme ou de ses enfants. Il lui arrive aussi de faire la navette entre Dakar et Tivaouane.

Des artistes qui en profitent pour prendre une pause pendant le ramadan, pour faire quelques répétitions, pour se lancer dans un ou deux projets, ou pour faire deux fois plus de bonnes actions... Exemple avec deux grands noms de la musique : Alioune Mbaye Nder et Mapenda Seck.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.