Dans le cadre du projet dit «Opération 300.000 Arbres» qui a d'ailleurs permis à l'organisation «Nebeday» de réussir la plantation de 1500 arbres lors de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier, ladite organisation, par le biais de son coordonnateur national Jean Goop, préconise de revêtir les villes de Dakar, Kaolack, et Joal en espèces végétales fruitières et non fruitières. C'est surtout pour lutter contre la déforestation, mais aussi contre l'avancée de la langue salée dans les périmètres urbains et la coupe abusive de bois par l'homme.

A Joal, cette opération sera effectuée dans les zones marines protégées où il est prévu la mises à terre de 2000 plantes tout le long de ces surfaces marécageuses et sur les larges du village de Palmarin où le même nombre d'espèces sera aussi planté.

Elle sera pourtant suivie, dans la région de Dakar, avec la collaboration du ministère du Renouveau urbain. Là aussi, une population de plus de 2000 arbres sera plantée au centre de Dakar et dans certaines zones périphériques comme Guédiawaye, grâce au partenariat entre la municipalité et «Nebeday».

Toutefois lors, de la Journée dédié à l'environnement, 1100 espèces de rôniers ont été plantées sur les limites de la parcelle d'exploitation de la forêt de Sangako. Un peu plus loin, dans le village de Soukouta, 180 manguiers ont été plantés et 20 autres dans l'école.

A Toubacouta ville, l'opération de revêtement des artères et autres édifices a aussi permis la mise à terre de 150 pieds de cette espèce fruitière devant les différentes concessions, 20 et 30 autres dans les enceintes respectives du dispensaire et des écoles de la commune.