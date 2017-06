Congo-Kinshasa: Fayulu - «L'interview de Kabila nous permet de saisir le message clair de son désengagement de l'Accord de la Saint Sylvestre»

Tout le monde le sait, la parole publique de Monsieur Kabila est rarissime. D'ailleurs, son ministre de la Communication et Médias a été le premier à dire de lui qu'il est un "taiseux". Dans ce sens, son silence assourdissant sur les questions essentielles concernant vie de la Nation est certes insupportable mais de loin plus acceptable que l'arrogance, le mépris.

L'histoire renseigne que c'est en marge d'un déplacement en avril 2016 à Dar Es Salam, en Tanzanie, que Monsieur Kabila s'était exprimé publiquement pour la dernière fois, déclarant notamment à cette occasion que " les élections pourront se tenir cette année (2016) un autre jour. Tout dépendra des travaux du dialogue qui se poursuivent à Kinshasa et de l'enrôlement de près de 10 millions de nouveaux majeurs".

Cette déclaration faite à partir d'un pays étranger avait suscité beaucoup de commentaires négatifs en ce que Monsieur Kabila maintenait déjà un flou sur ses intentions réelles.

Plus d'un an après, il a choisi en ce début de juin 2017 un allemand, Der Spiegel, pour dévoiler un pan de son projet l'enveloppant d'un tissu de contre-vérités et de langue de bois dérider ses interlocuteurs.

D'entrée de jeu, et comme pour justifier la rareté de ses publiques, Monsieur Kabila se présente comme une personne d' plutôt qu'un bavard pour dresser, à sa manière, le bilan de ses 16 au pouvoir.

Pourtant, la réalité est totalement à l'opposé de ce que Kabila soutient. En effet, la RDC présente un visage chaotique qui caractérise par une corruption à grande échelle, une pauvreté commune mesure, une insécurité généralisée, une situation et sociale très sombre ainsi que des institutions illégitimes.

1. Pour Transparency International, la RDC a gardé son rang dans classement sur la corruption dans le monde. Le rapport 2015 de organisation, publié en janvier 2016, indique que le pays se 147e sur 168 pays. Cette corruption se manifeste au travers détournement des fonds publics, de l'enrichissement illicite par un comportement prédateur des dirigeants (voir le scandale passeports, panama papers, la rocambolesque affaire de Congo Airways.

2. Selon un rapport du FMI, 8 habitants sur 10 en RDC vivent sous seuil de pauvreté absolue (1,25 dollar par jour et par personne).

C'est l'un des taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde.

En conséquence, les Congolais se retrouvent exposés notamment l'exode rural, à la malnutrition, à toute sorte de maladies, à prostitution et au chômage dans un pays immensément riche ressources naturelles.

3. Avec Monsieur Kabila à la tête du pays, la RDC est inlassablement engluée dans une insécurité généralisée, mieux dans guerre à huit-clos où:

- Les Mai-Mai et les Bakata Katanga ont fait la loi au Katanga ;

- Au Nord et au Sud Kivu, des forces négatives tant qu'étrangères continuent de piller les minerais et les plantations, violer les filles et de massacrer les populations (plus de personnes tuées à Beni) ;

- Les rebelles des FDRL, refusent toujours de quitter le Nord et Sud Kivu et se livrent aux attaques, pillages, et kidnapping plusieurs localités de ces provinces ainsi qu'au Katanga où continuent de s'illustrer par plusieurs exactions ;

- Dans les districts du Haut-Uélé et Bas-Uélé, les éléments l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA) poursuivent sans leurs activités négatives et les ADF-Nalu sèment la terreur à Béni;

- Les frontières du pays sont poreuses ;

- Près de 3000 personnes ont récemment été tuées dans le Kasai et Kasai Central à la suite du phénomène Kamwina Nsapu, y compris chefs coutumiers, et le pays compte aujourd'hui près de 3 million déplacés internes, chiffre le plus élevé du monde du fait de présence sur le territoire de différents groupes rebelles et plusieurs autres raisons ;

- La ville de Kinshasa, quant à elle, est devenue un nouveau « West ». Car, sans compter la montée en puissance des « Kuluna », bandits armés frappent quand ils veulent et où ils veulent. assassinent des cambistes ici et là, volent, violent ( sexuel) et s'illustrent dans des braquages et autres formes violences, à telle enseigne que vivre dans la capitale est devenu calvaire pour ses habitants.

La situation devient encore plus inquiétante du fait de l' extraordinaire des milliers de détenus de la prison de Makala, Kasangulu et autres ;

Devant l'impuissance manifeste de l'Etat congolais à faire face l'insécurité généralisée dans notre pays, tous les rapports Nations unies et des organisations régionales épinglent désormais situation de notre pays comme une menace pour la paix et la internationale dans la région.

4. Une situation économique et sociale très sombre car tous indicateurs congolais annoncent l'effondrement. Selon le FMI, la qui, à la prise de pouvoir par l'AFDL en 1997, avait un intérieur brut par habitant de près de 600 dollars (dollar courant) retrouve aujourd'hui avec un PIB par habitant de moins de 500 dollars.

Aussi, en plus du fait que le pays ne dispose plus des réserves change, le franc congolais, en moins d'un an, a perdu plus de 55 % sa valeur face au dollar. Il y a une forte hausse des prix produits de première nécessité, le délabrement très avancé infrastructures routières, sanitaires et scolaires. Aujourd'hui, 26 %

seulement de la population congolaise a accès à l'eau potable, que, selon les statistiques de la Régideso, le taux de desserte de plus de 70 % dans les milieux urbains.

Seulement 15% de la population congolaise a accès à l'électricité,

avec délestage, alors que la moyenne africaine est de 43 %.

5. Le refus par Monsieur Kabila de respecter la Constitution de République d'une part, et d'appliquer l'Accord de la Saint d'autre part, a conduit notre pays dans une situation atypique toutes les institutions à mandat électif sont aujourd'hui illégitimes.

Visiblement embêté par le dispositif juridique et articulé dans l'Accord et qui réaffirme les principes démocratiques constitutionnels d'alternance au pouvoir, notamment, le respect tous de la Constitution et des lois de la République, pas modification ni de changement de Constitution pendant la préélectorale et électorale, pas de référendum constitutionnel cette période, pas de troisième mandat pour lui qui est arrivé terme de son second et dernier mandat présidentiel le 19 2016, Monsieur Kabila, qui n'a pas de parole et qui ne respecte rien,

s'est lamentablement exposé à l'occasion de cette interview, dans tous les sens sans convaincre.

Tantôt, il se comporte en Président de la CENI, affirmant que si n'avions pas organisé les élections en 2016, c'est parce qu'on " s'était pas bien préparé", tantôt il justifie l'absence d' par l'accroissement du nombre d'électeurs ou par la guerre lancée le M23 après 2011 contre notre pays. Sauf que, les élections ne préparent pas, ni se financent en un seul exercice budgétaire. effet, de 2012 à 2016, le parlement avait alloué des fonds à la pour l'organisation des élections dans les délais. Cet argent été systématiquement détourné par le pouvoir pour financer projets hors budget et non autorisés par le Parlement, plus de 1, milliards des dollars.

Par ailleurs, Monsieur Kabila prétend vouloir organiser les parfaites oubliant que celles de 2006 et 2011 en RDC étaient de beaucoup de fraudes avec des résultats contraires à la réalité.

L'interview de Monsieur Kabila présente un double avantage pour Dynamique: d'une part, elle nous permet de saisir le message clair son désengagement unilatéral de l'Accord de la Saint Sylvestre et,

d'autre part, elle met définitivement à nu son projet caressé d'attenter à la Constitution au moyen d'un "référendum" fins de contourner l'article 220 de la Constitution.

La Dynamique de l'Opposition, ensemble avec le peuple attendent, de pied ferme, Monsieur Kabila avec son projet référendum pour s'octroyer l'élément déclencheur qui lui permettra prendre ses responsabilités de souverain primaire (Art 64).

Fait à Kinshasa, le 06 juin 2017