Congo-Kinshasa: La VSV contre l'admission du Général John Numbi Banza Tambo dans l'ordre des héros nationaux Kabila - Lumumba

La Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme (VSV) a appris avec stupéfaction l'admission du Général John NUMBI BANZA TAMBO dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba en qualité de grands officiers à travers l'ordonnance signée par le Président de République mardi 16 mai 2017.

La VSV s'étonne que, le Président de la République, qui avait présidé le 05 juin 2010 la réunion du Conseil de sécurité au cours de laquelle fut suspendu de ses fonctions le Général John NUMBI BANZA TAMBO, à l'époque Inspecteur Général de la Police Nationale C ongolaise(PNC) et qui sait que, malgré le procès organisé sur l'assassinat de CHEBEYA BAHIZIRE et Fidèle BAZANA EDADI, les familles biologique et professionnelle ainsi que la Communauté nationale et internationale des Défenseurs des droits humains continuent à citer le Général John NUMBI BANZA TAMBO comme suspect n°01 pour son implication dans assassinat, ait admi à la surprise de toute l'opinion publique Général Jonh NUMBI BANZA TAMBO dans l'ordre des héros nationaux Lumumba.

Pour la VSV, cette admission vient une fois de plus corroborer thèse que l'assassinat de deux défenseurs des droits de l'homme la nuit du 01 au 02 juin 2010 dans les installations de l' Générale de la Police Nationale Congolaise (IG/PNC) est bel et bien crime d'Etat ciblé et planifié.

L'admission du Général John NUMBI BANZA TAMBO dans l'ordre des nationaux Kabila Lumumba au moment où tout le monde, au national et international attend que justice soit rendue à CHEBEYA et Fidèle BAZANA est une honte pour la RDCongo et une déception pour tous les défenseurs des droits humains. D'aucuns demandent si ladite admission n'est pas une prime accordée au John NUMBI BANZA TAMBO pour son rôle principal joué dans l' de deux défenseurs des droits de l'homme.

La VSV pense qu'il est plus que temps de respecter le titre honorifique des héros nationaux Kabila Lumumba en mettant fin à désacralisation avec l'admission des personnes sujettes à suite à leurs actes non respectueux de la dignité humaine.

La VSV demande au Président de la République de revenir l'admission du Général John NUMBI BANZA TAMBO dans l'ordre des nationaux et de le présenter d'abord devant la justice nationale régionale et internationale pour son implication dans l'assassinat Floribert CHEBEYA BAHIZIRE et Fidèle BAZANA EDADI.

Fait à Kinshasa, le 06 juin 2017

LA VOIX DES SANS VOIX POUR LES DROITS DE L'HOMME (VSV)