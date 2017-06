Congo-Brazzaville: La JCI plaide pour la paix dans les communautés

Au cours d'une conférence de presse organisée le dimanche 4 juin à Brazzaville, la présidente mondiale 2017 de la Jeune chambre internationale (JCI), Dawn Hertzel, assisté du président de la JCI national, s'est exprimé devant la presse nationale sur le programme « peace, is possible », un programme visant à mobiliser les jeunes dans le monde entier pour créer la prise de conscience, agir et amener des actions pour rendre possible la paix dans les communautés.

Devant plusieurs journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, ainsi que certains ONG de la place, les principaux animateurs - le président national 2017 de la JCI Congo, Wicksteed Hermann Ngankou, la présidente mondiale 2017, Dawn Hetzel, ont présenté l'organisation ainsi que la campagne « peace, is possible » lancée depuis 2015.

Dans son exposé, Wicksteed Hermann Ngankou a mis en exergue le rôle de la JCI Congo, dont la mission est d'apporter des changements et de donner plutôt des opportunités aux jeunes dans leurs communautés.

« Donc, ces opportunités passent par la formation, la mise en place des projets communautaires où ces jeunes s'engagent pour le bien dans leurs communautés. Et, notre vision c'est d'être à long terme le plus grand réseau mondial des jeunes citoyens actifs.

Mais, être le grand réseau mondial, ce n'est pas par le nombre des jeunes qui porteront un titre du pays, mais c'est plutôt par la philosophie que les jeunes auront compris de la Jeune Chambre que nous atteindrons ce grand réseau », a-t-il déclaré.

Cette rencontre a permis de faire le point de ce programme. Elle a été aussi l'occasion pour les participants d'entendre plus précisément de vive voix l'objectif à long terme de la campagne en 2017, à savoir : mettre en place des coalitions pour continuer à promouvoir la paix pour permettre à chacun d'être acteur à son niveau en mettant à la disposition de toutes les associations des outils sur la paix. Selon l'orateur, pour la JCI, la paix est la capacité à respecter les différences au sein de notre communauté mondiale diversifiée. La paix assure la dignité humaine et garantie la prévention de l'humanité aux générations futures.

Il ne s'agit pas seulement d'absence de conflits, mais aussi de la prévoyance de la justice. Pour la JCI, poursuit-il, même les injustices sont déjà des situations de non paix. Partant de tout cela, la JCI s'est proposée dès 2015 de réfléchir autour donc des questions de paix en échangeant la vision de l'idée que nous avons de la paix pour toujours l'opposer à la guerre en essayant de ramener donc la paix à tous les niveaux de la vie de tous les jours.

Par ailleurs, la présidente mondiale 2017 de la JCI, Dawn Hetzel, a informé tous les partenaires et ONG que « la JCI va organiser du 13 au 15 septembre en Malaisie un sommet pour la paix. Il s'agira, lors de celui-ci, d'échanger sur ce que chaque communauté pourra entreprendre dans son pays pour atteindre les objectifs de la paix », a-t-elle relevé.

Et d'ajouter : « Ce n'est pas un sommet pour la Malaisie, ni encore moins pour l'Asie pacifique, mais pour le monde entier. Et, nous invitons à ce sommet, les orateurs internationaux qui ont travaillé vraiment pour la paix.

Nous encourageons chacun des 120 organisations JCI à envoyer un représentant pendant ce sommet. Nous souhaitons que tous les jeunes qui seront connectés à cette campagne fassent passer leurs messages ».

Le deuxième temps fort a été la décoration de l'honorable Cyr Ebina au titre d'ambassadeur de la JCI. Cette conférence de presse a été un grand moment d'échanges entre les animateurs et l'auditoire.