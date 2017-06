Initiée et organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire, la 1ere édition de la convention internationale d'affaires Lisanga se déroulera du 12 au 14 juin dans cette ville, capitale économique de la République du Congo.

D'après Sylvestre Didier Mavouenzela, président de ladite chambre consulaire, l'évènement va réunir plus de cent entreprises nationales et étrangères (France, Benin, RDC, Rwanda, Tunisie, Togo, Cameroun) qui vont pendant trois jours échanger autour de leurs besoins, leurs compétences et leur savoir-faire pour susciter des partenariats d'affaires et tisser des liens dans un environnement et des conditions de travail optimisées.

Au programme de ce rendez-vous économique : des rencontres Be to Be, la visite du port autonome de Pointe-Noire et de la Congolaise de raffinage (Coraf), des exposés sur différents thèmes, un atelier sur les accords de partenariats économiques avec l'ambassadrice de l'Union européenne, une rencontre chez le consul général de France.

La convention Lisanga initiée pour promouvoir l'économie congolaise offre la possibilité aux entreprises nationales (dont la participation a été vivement encouragée) de rencontrer sur place des potentiels partenaires et fournisseurs.

En raison de la difficulté rencontrée par plusieurs d'entre elles pour s'inscrire et prendre des rendez-vous en ligne, la Cciam a organisé le 19 mai dernier une rencontre de sensibilisation.

Après les échanges avec ces entreprises qui ont manifesté leur intérêt, la Cciam a décidé de les accompagner en organisant une formation entièrement financée par elle pour les aider à tirer le maximum de profit de la convention.

L'encadrement destiné à les préparer à appréhender les codes des échanges (Communication, présentation physique, argumentaire) est axé sur la préparation en amont, pendant le rendez-vous après avoir décroché un partenariat et après le rendez-vous.

«Nous avons décidé de poursuivre les inscriptions jusqu'à la tenue de la convention en raison de toutes ces difficultés constatées du côté des entreprises nationales pour leur permettre de se rattraper. Les inscriptions se font en ligne sur le site : www.lisanga.net », a expliqué Sylvestre Didier Mavouenzela.

Notons que la première édition de la convention Lisanga connaîtra la présence du président de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF). Elle est organisée en partenariat avec d'autres Chambres de commerce et d'industrie, des organisations patronales et certaines entreprises de la place.