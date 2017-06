analyse

Coach Aliou Cissé a beau établi son camp de base à Saly, concocté son programme de préparation pour débuter les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football, la mayonnaise tarde encore à prendre. Et si on y ajoute le jour et l'heure du match contre l'Ouganda, on se rend compte que tout n'est pas encore au point. Car c'est dans un stade Léopold Sédar Senghor qui sonnait creux que le match s'est déroulé.

En tout cas, le spectacle prévu n'a pas eu lieu car les tribunes étaient désespérément vides; seul un petit groupe du 12e Gaïndé était positionné sur l'aile de la tribune virage située du côté des Parcelles assainies. Point de supporters du comité Allez Casa qui ont boycotté ce match pour des raisons qui leur sont propres.

Quant à l'équipe du Sénégal, amputée de ses éléments de base, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, Saliou Ciss, Cheikh Mbengue tous blessés, sans oublier les autres absents, le onze sénégalais n'avait pas fière allure dans ce match de retrouvaille avec son public. Car depuis le match contre le Cap Vert en éliminatoires de la Coupe du monde en fin d'année 2016, c'était la première fois que les Lions se produisaient devant leur public. Un retour sur leurs terres qui devait sonner la mobilisation du public que les joueurs réclamaient à chaque veille de match, mais Léopold Sédar Senghor n'a pas connu l'affluence des grands jours.

Des questions n'ont pas manqué évidemment. Est-ce à cause du ramadan, ou l'heure du match ou encore le statut de l'adversaire ? Une foultitude de questions qui ne trouvera pas réponse ou du moins sur lesquelles on devrait réfléchir pour le prochain match de samedi contre la Guinée équatoriale comptant pour la première journée des éliminatoires de la Can « Cameroun 2019 ». Toujours est-il que le match contre l'Ouganda n'a pas été d'un grand niveau puisque le jeu s'est plutôt cantonné au milieu avec une bataille farouche pour y rester maître. Et, c'est seulement en seconde période que l'on vit un semblant de sursaut de la part des Lions. Mais l'équipe ougandaise bien campée dans le jeu ne se laissait pas faire et elle a dû aussi user souvent d'expédients pour freiner une domination territoriale d'Idrissa Gana Guéye et ses coéquipiers.

Ce fut également l'occasion pour coach Aliou Cissé de voir de nouveaux joueurs à l'œuvre dans la perspective du match de samedi prochain contre la Guinée équatoriale. Dans ce match contre l'Ouganda, surtout en seconde période, les Lions ont tout tenté face à des Cranes très disciplinés dans le jeu, malgré les incursions et autres coups francs à l'avantage des poulains d'Aliou Cissé. En somme, au cours de cette deuxième mi-temps, les Lions ont bien attaqué, mais les Cranes aussi ont bien défendu ; et cela ne pouvait aboutir qu'à un partage des points. Au sortir de ce match de préparation, coach Aliou Cissé devra bien revoir sa copie et y apporter certains réglages avant samedi prochain.

Car pour un match de reprise, les joueurs ont paru empruntés, même s'ils ont produit un bon contenu comme l'a souligné leur coach Aliou Cissé lors de la conférence de presse après le match. « Nous avons eu des occasions de but qui n'ont pu être concrétisées ; c'est une question d'application qu'il faudra corriger la prochaine fois en étant plus incisif dans le dernier geste ».

D'ici samedi, il aura le temps, avec son staff, de revoir tout cela afin de produire un autre football contre le Nzalang national de Guinée équatoriale.