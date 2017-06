Sénégal: Baccalauréat général 2017 - 147.607 candidats planchent sur la philosophie

Les épreuves anticipées de philosophie démarrent, aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire. Ils sont, au total, 147.607 candidats répartis dans 400 centres d'examen. Le directeur de l'Office du bac demande de prendre les dispositions nécessaires pour un bon déroulement des épreuves.

L'examen du baccalauréat général 2017 démarre, ce matin, avec les épreuves anticipées de philosophie. Cette année, le nombre de candidats s'élève à 147.607, dont 71.957 filles et 75.650 garçons. Comme les précédentes éditions, les candidats en série L sont encore plus nombreux (120.221 contre 27.386 en série S). Ces candidats vont composer dans 400 centres d'examen éclatés en centres principaux (328) et en centres secondaires (72). Au total, 493 jurys sont prévus sur l'ensemble du pays.

Le directeur de l'Office du bac affirme que tout est prêt et les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves. Babou Diakham demande, par la même occasion, au gouvernement et au Saes (Syndicat autonome de l'enseignement supérieur) de trouver un terrain d'entente pour éviter d'éventuelles perturbations qui pourraient être dues à la grève des enseignants du supérieur. M. Diakham a tenu à alerter le gouvernement, car les présidents de jury sont en grande partie des enseignants du supérieur. Par conséquent, leur grève pourrait affecter l'organisation et le fonctionnement des examens, surtout le 4 juillet, date du démarrage effectif du baccalauréat général. Après les épreuves anticipées de philosophie du 7 juin, les 3.750 candidats au baccalauréat technique débutent leurs examens le 12 juin prochain.