Maroc: La périodicité de la CAN au menu d'un symposium à Rabat en juillet

D'après la circulaire envoyée aux Fédérations de football, la rencontre va aborder sept thèmes liés à la CAN (compétition et cahier des charges du pays organisateur), aux compétitions interclubs, aux jeunes, aux médias, au marketing et à la communication.

La CAN est la seule compétition continentale dont la tenue coïncide avec la saison régulière en Europe, tous les deux ans de surcroit, d'où les critiques récurrentes des dirigeants des clubs et des instances européennes.

Dakar — Un symposium de deux jours consacré au devenir du football africain s'ouvre le 18 juin prochain à Rabat (Maroc), avec au menu la périodicité de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) seniors et les conditions de son organisation, a appris l'APS.

