Sénégal: Dakar rappelle en consultation son ambassadeur au Qatar (déclaration)

Amadou Makhtar Mbow brise le silence et dit tout ! Il est d'abord retourné à l'Unesco (1974-1987)… Plus »

Riyad, Manama et Abou Dhabi ont justifié cette rupture avec le Qatar par son "soutien au terrorisme", y compris à Al-Qaïda, au groupe État islamique (EI) et à la confrérie des Frères musulmans.

Ces pays du Golfe, l'Arabie saoudite en premier, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Yémen ensuite, ont annoncé lundi avoir décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils ont décidé d'isoler totalement en lui fermant leur espace aérien et leurs frontières terrestres et maritimes.

Dans une déclaration parvenue à l'APS, via les services du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, les autorités sénégalaises disent suivre "avec une vive préoccupation" la situation en cours dans la région du Golfe", en référence à la décision de plusieurs pays de la région de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.