Cameroun: Abel Mbengue rend hommage à Zachary Nkwo - « Un artiste de la « fine polémique » s'en est allé »

La sympathie populaire qui se manifeste autour du décès inattendu de ZACHARY NKWO, journaliste émérite d'expression anglaise confirme que les hommes de qualité laissent toujours derrière eux un sentiment d'éternité.

Zack en était un, malgré les délices de la vie auxquelles il se laissait parfois aller. Un artiste, c'est aussi ça ! Par contre, jamais pris à défaut dans l'exercice quotidien de ses responsabilités professionnelles. C'est dans ce cadre que j'ai appris à connaitre ce virtuose du verbe et de la parole ; et notre compagnie allait vite s'affirmer tout au long de nos 34 années de joyeuse complicité. Confirmant ainsi l'adage selon lequel « Un ami, c'est quelqu'un qu'on aime malgré tout «

Notre tandem bilingue aura été incontestablement le plus emblématique, à la suite d'autres constitués avec ADE MOMA, GIDEON TAKA,PETER ESSOKA, GEOFFNGWA, MARC NIBOH, SAMUEL ALEME, JUDITH NGALLE, NJOMO KEVIN,GEORGES FONTAMO,... ..

Emblématique, et sans doute, celui ayant le plus marqué les esprits. De notre joyeuse complicité, je retiens une harmonieuse complémentarité au cours des retransmissions. On dirait des siamois, tellement la convergence était remarquable. Sans pour autant trahir l'esprit éditorial. « ZACK «, c'était aussi un orfèvre de la maîtrise des dictons et des proverbes qu'il restituait sur un ton de fine polémique.

C'est le Zachary NKWO qui nous laisse avec le sentiment d'un vide. Et, en cette période ou l'actualité nous ramène à certaines pulsions linguistico-régionalistes, il est important de souligner aussi, contrairement à l'imagerie populaire que Zachary NKWO, le journaliste "sans guillemets" qui s'est éteint est un digne de la LEKIE, et plus précisément de l'arrondissement d'OKOLA ou son géniteur a été enterré.

De quoi surprendre et laisser ébahis, ceux qui biaisent sur le caractère d'un CAMEROUN UNI et multiculturel.