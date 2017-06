Madagascar: Fonction publique - Cent faux diplômes démasqués

Le vernissage de l'expo « L'art de la Terre Rouge et ses objets s'ouvrent au monde » par la galerie Les… Plus »

l'université d'Antananarivo sont désormais infalsifiables. « Les signatures du chef d'établissement et du président de l'université doivent être indiquées dans le diplôme», explique-t-il. Toutefois, avec la nouvelle technologie, on n'a plus de mal à établir la falsification.

Une vingtaine ont déjà perdu leur poste depuis janvier, suite à leur convocation au conseil de discipline, selon toujours Alson Christophe Randriamanantena. Ils doivent, par ailleurs, rembourser l'écart entre le salaire qu'ils ont empoché avec le diplôme falsifié et l'authentique. Ils pourront, également, supporter des sanctions pénales pour faux et usage de faux. Comme ce qui a été le cas de la directrice générale de la FOP, placée sous mandat de dépôt à Antanimora en juin 2015.

Une centaine d'agents de l'État, avec de faux diplômes. Le ministère de la Fonction publique, de la réforme de l'administration, du travail et des lois sociales (FOP) les a démasqués en l'espace de six mois. «Nous renforçons, actuellement, la lutte contre les faux diplômes. C'est pour cela que nous en avons découvert une centaine, depuis le début de l'année », explique son secrétaire général, Alson Christophe Randriamanantena, hier.

