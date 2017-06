Afrique: L'ONU et l'Union africaine lancent un groupe de haut niveau sur les migrations dans le continent

La protection sociale et les transferts monétaires à destination des populations vulnérables… Plus »

Au cours des prochains mois, le HLPM mènera des consultations aux niveaux national, régional et mondial pour formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour construire et maintenir un large consensus politique.

«Au cours des dernières années, le pays à lui seul, a accueilli au moins 800.000 migrants et réfugiés du Soudan du Sud », a déclaré Mme Negash . « L'Afrique doit endosser la responsabilité et s'occuper de ses enfants ».

« Les voyages effectués par les Africains sur le continent sont limités par des exigences strictes en matière de visa, de contrôles aux frontières excessifs et de restrictions à l'immigration », a dit M. Hamdok, ajoutant que le phénomène « augmente les coûts et les risques de la migration et entrave souvent la motivation individuelle pour migrer et les restrictions de mobilité du pays ».

La Présidente du HLPM a fait remarquer que dans de nombreux endroits en Europe aujourd'hui, on observe « un mélange de migrants de milieux divers vivant dans les rues et dans des conditions pouvant être décrites comme inhumaines ».

« Rien que la semaine dernière, une quarantaine de jeunes hommes et femmes sont morts de soif dans le désert du Sahara, en essayant de rejoindre l'Europe. Plus d'un millier de personnes ont péri en Méditerranée depuis le début de cette année », a déclaré Mme Sirleaf lors du lancement du HLPM.

La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et l'Union africaine (UA) ont lancé mardi à Monrovia le Groupe de haut niveau sur les migrations (HLPM) en Afrique - un panel visant à placer les questions de migrations au sommet de l'agenda politique en engageant les principaux acteurs et partenaires.

