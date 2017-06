Afrique: 150 millions de personnes extirpées de la pauvreté grâce à la protection sociale

La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et l'Union africaine (UA) ont lancé mardi… Plus »

Dans cette dynamique, le Secrétaire Général de la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, plaide pour la mise en place de plateformes inter-pays pour, dit-il, mutualiser les efforts et en faire des instruments de développement.

La volonté politique s'affiche comme grand défi avec l'objectif d'amener les gouvernements acceptant d'investir dans la protection sociale. « Nous sommes très optimistes parce que de plus en plus, les gouvernements considèrent la protection sociale, les transferts monétaires comme un outil clé de développement ».

Avant d'ajouter que : « réunir cette opportunité exigera, entre autres, la reconnaissance double que la protection sociale est à la fois un droit et une stratégie de croissance durable et inclusive ».

Selon Mme Laylee Moshiri, l'investissement dans les enfants, adolescents, et les jeunes d'Afrique est la meilleure stratégie du continent pour établir les bonnes conditions préalables à ce dividende potentiellement massif et transformateur.

Environ 150 millions de personnes sont sorties de la pauvreté grâce à la protection sociale et aux transferts monétaires. Le Chef d'Equipe Régionale FAO pour la Résilience en Afrique de l'Ouest et au Sahel (REOWA), Mme Coumba Sow en a fait la révélation. C'était en marge du 6 ème atelier international de recherche sur les transferts sociaux en Afrique et au-delà.

Les spécialistes qui prennent part au 6 ème atelier international de recherche sur les transferts sociaux en Afrique et au-delà qui s'est ouvert ce mercredi 7 juin à Dakar le démontrent. Plus de volonté politique, matérialisée par davantage d'investissements dans la protection sociale est souhaitée.

