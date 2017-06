Ile Maurice: Relations avec le Qatar - Quand Soodhun met la charrue avant les bœufs

C'est ce qu'on pourrait qualifier d'impair diplomatique. Showkutally Soodhun a-t-il sorti un communiqué pour dire que Maurice suspend toutes les relations avec le Qatar ?

Selon nos informations, le vice-Premier ministre (VPM) et ministre du Logement et des terres a bel et bien émis le communiqué. Celui-ci a été repris par la presse internationale, notamment saoudienne, créant un vent de panique, surtout parmi les Mauriciens travaillant en ce moment au Qatar. Et cela, car Maurice serait vivement opposé à toute forme de terrorisme et d'actes qui encouragent le terrorisme.

Démarche personnelle

Bien que nous n'ayons pas reçu de confirmation officielle du bureau du VPM, dans les rangs proches du gouvernement, l'on avance que le communiqué s'apparente plus à une démarche personnelle de Showkutally Soodhun. Le communiqué provenant de son bureau souligne également que Maurice est «fully committed to supporting the actions of Saudi Arabia and other countries in its efforts to eradicate threats against peace security... » Le VPM aurait-il émis ce communiqué en prévision de sa visite prochaine en Arabie saoudite, juste après le Budget ? En tout cas, c'est ce qu'on laisse entendre dans les milieux concernés.

Sauf qu'en début d'après-midi, le ministère des Affaires étrangères émet un communiqué «officiel», à l'opposé de celui du VPM, en affirmant que Maurice poursuit son entente cordiale avec les pays du Golfe, privilégiant le dialogue. Ce second communiqué prend également soin de ne pas contredire ouvertement le premier. L'express a tenté d'obtenir une réaction du bureau du Premier ministre, mais nos appels sont restés vains.