Ile Maurice: Bhadain et Duval - Leur volte-face sur l'affaire Betamax

Il devait critiquer l'«implementation agreement» qui a été signé sous le régime de Navin Ramgoolam Et d'ajouter : «Li ene contrat illégal. La police bizin fer so travail pou ki la justice primé. Nu pu ammende la loi si bizin pou ki sa bane contrat la pas refaire encore.»

Roshi Bhadain d'abord. «Allez interroger le Premier ministre et l'Attorney General», a-t-il déclaré mardi 6 juin lorsque l'express l'interpellait sur le revers essuyé par l'Etat dans cette affaire. Pourtant, c'est le même Roshi Bhadain qui tenait un tout autre discours en janvier 2015, lorsqu'il était au gouvernement et lorsque le contrat de Betamax a été résilié.

C'est le «talk of the town». Le verdict du Singapore International Arbitration Centre (SIAC) en faveur de Veekram Bhunjun dans l'affaire Betamax laisse sans voix plus d'un.

