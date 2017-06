Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Ena enn boufon ki apel Showkutally Soodhun... »

Commentant l'affaire Betamax, Navin Ramgoolam indique qu'il était certain du fait que Veekram Bhunjun allait remporter la «bataille». Il affirme que toute cette affaire résulte d'une «vendetta politique». Et d'ajouter: «Ti met 'provisional charge' lor mwa, Anil Bachoo ek lézot fonksioner san enn tras maldonn. Pa mwa kinn dir Bhunjun al fer sa. Li ti al négocié ek State Trading Corporation. Mwa, pu ki éna transparans, mo ti nomm enn komité présidé par Xavier-Luc Duval.»

